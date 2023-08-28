Все не так: французы в бешенстве после просмотра советских «Трех мушкетеров»

Советская публика увидела музыкальный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» в 1979 году. Поклонники остались в восторге от динамичного фильма, что привело к созданию нескольких продолжений. А, например, роль д’Артаньяна до сих пор ассоциируется именно с Михаилом Боярским. При этом французские зрители совсем не разделили восторгов граждан СССР.

Как оказалось, соотечественники Александра Дюма посчитали фильм чересчур несерьезным и китчевым. Музыкальные номера были для французов неуместными, а некоторые художественные решения только испортили картину.

«Как мюзикл фильм оставляет несколько рыхлое впечатление. Песни здесь довольно броские, китчевые, это смесь поп-музыки семидесятых с традиционным русским сонорным звучанием, но хореографии нет совсем», — пишет журналистка Лаура.

Также не оценили зрители юмор картины. Все шутки звучали для них плоско, а эпизоды с пантомимой совершенно не подходили для картины о Франции и дворцовых интригах.

В итоге, как признались французские поклонники, фильм оставил у них весьма двоякие впечатления. Ведь при всех недостатках он раскрывает героев ровно так, как задумывал сам Александр Дюма.