Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет

Неспроста же тайтл показывают в кинотеатрах в 4К спустя 37 лет.

Аниме «Акира» вышло ещё в 1988 году и моментально стал вехой в истории анимации. А с конца июня 2025 года его начали показывать в отреставрированной версии в российских кинотеатрах — в 4К, с яркими цветами и пейзажами, от которых замирает дыхание.

Если вы в последнее время слышали про «Акиру» и не уверены, стоит ли он того — рассказываем, что к чему: немного о сюжете, отзывах и том, кому это всё вообще может понравиться.

Сюжет «Акиры»

События разворачиваются спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки Токио. На руинах города построен Нео-Токио — с виду современный мегаполис, но на деле — мрачная антиутопия с тоталитарным режимом, разгулом уличных банд и жестоким подавлением любого инакомыслия.

В подпольных лабораториях военные проводят эксперименты с людьми, развивая паранормальные способности как новое оружие. Главный герой, подросток Канэда, волей случая оказывается втянут в заговор, в центре которого — загадочная фигура Акиры, сверхсущества, способного изменить (или уничтожить) весь мир.

Рейтинги и отзывы

На Кинопоиске тайтл получил 7.8 балла, а на IMDb — 8.0. Зрители пишут следующее:

«"Акира" — это явление, на мой взгляд, уникальное. Не то, что я не видел ничего подобного ранее, но именно после просмотра "Акиры« начинаешь понимать, откуда ножки растут у многих блокбастеров»,

«Поражающая жестокость, отталкивающая естественность, трагическая непредсказуемость... Удивляет, как же всё это передалось с помощью анимации двадцатилетней давности».

При этом некоторые честно отмечают, что время на «Акире» всё же слегка отразилось:

«Картинка мне не очень понравилась. И даже для 88 года она так себе. В ней нет ничего невероятного, зато косяков хватает. Многие лица одинаковые, примитивные — голова и глаза неестественно овальные, парня от девушки не отличить».

Кому зайдёт

«Акира» — для тех, кто ценит культовые штуки с мощным визуалом, философским подтекстом и эстетикой урбанистической безысходности. Если вы фанат Blade Runner, «Призрака в доспехах» или любите фильмы с атмосферой киберпанка и размышлениями о власти, контроле и потере человечности — стоит посмотреть.

Особенно если хочется увидеть, откуда выросла вся современная фантастика. Да, местами тяжеловато. Да, анимация все же «ретро».

Но «Акира» — это не про милых девочек с глазами-блюдцами. Это про взрывающий мозг опыт, который в 4K ощущается особенно мощно.

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