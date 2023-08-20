Все называли любовником, а зря: Гор оказался мужем Бабкиной

Когда Надежда Бабкина закрутила роман с Евгением Гором, многие считали, что их отношения не продержатся долго. Еще бы, ведь народная артистка на 30 лет старше своего избранника. Но прошло уже почти два десятилетия, а пара все еще вместе, вопреки всем слухам и пересудам.

Все это время музыканта называли не иначе как фаворитом или любовником Бабкиной, но участник «Трех аккордов» никак не комментировал свой статус. Правда всплыла на поверхность лишь однажды: о ней проговорился Иван Ургант еще в 2019 году.

Тогда в эфире федерального канала шоумен открыто заявил: «Женечка Гор — Надин муж». Сейчас, когда Бабкину активно уличают в романе с помощником Сергеем Рябовым, Евгения стали называть экс-любовником певицы. Но даже если пара действительно распалась, что они оба отрицают, то музыканта следует считать ее бывшим мужем.