«Все наружу»: народ в ужасе от пикантной провокации 54-летней Бледанс

Сейчас Эвелина Бледанс отдыхает на одном из курортов Турции. Звезда экрана наслаждается отдыхом, но старается уделять время и спорту, ежедневно отправляясь на утреннюю йогу.

О своих тренировках телеведущая рассказала в социальных сетях. В блоге она пожаловалась, что лишь несколько человек из такого большого отеля разделяют ее убеждения, и поделилась роликом, в котором показала само занятие. В кадре Бледанс позирует в слитном купальнике с длинным рукавом. Телеведущая старательно выполняет на камеру все упражнения, не стесняясь откровенных поз.

Ролик шокировал пользователей Сети. Обсуждая видео, фанаты осудили Бледанс за чересчур пикантную запись. По их мнению, телеведущей нужно было выбрать менее провокационный купальник и не снимать часть упражнений.

«Какой неудачный ракурс, все наружу», «Ну зачем вы так сели? Похоже на обреченность немолодой женщины», «Нужно быть скромнее»,

— пишут подписчики.