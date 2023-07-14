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«Все наружу»: народ в ужасе от пикантной провокации 54-летней Бледанс

14 июля 2023 17:30
«Все наружу»: народ в ужасе от пикантной провокации 54-летней Бледанс

Пользователи Сети совсем не оценили пикантный образ телеведущей.

Сейчас Эвелина Бледанс отдыхает на одном из курортов Турции. Звезда экрана наслаждается отдыхом, но старается уделять время и спорту, ежедневно отправляясь на утреннюю йогу.

О своих тренировках телеведущая рассказала в социальных сетях. В блоге она пожаловалась, что лишь несколько человек из такого большого отеля разделяют ее убеждения, и поделилась роликом, в котором показала само занятие. В кадре Бледанс позирует в слитном купальнике с длинным рукавом. Телеведущая старательно выполняет на камеру все упражнения, не стесняясь откровенных поз.

«Все наружу»: народ в ужасе от пикантной провокации 54-летней Бледанс

Ролик шокировал пользователей Сети. Обсуждая видео, фанаты осудили Бледанс за чересчур пикантную запись. По их мнению, телеведущей нужно было выбрать менее провокационный купальник и не снимать часть упражнений.

«Какой неудачный ракурс, все наружу», «Ну зачем вы так сели? Похоже на обреченность немолодой женщины», «Нужно быть скромнее»,

— пишут подписчики.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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