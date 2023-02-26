Все намного печальнее, чем в кино: как закончилась в книге история Анфисы из «Девчат»

Если кто-то из персонажей «Девчат» и пострадал от киноадаптации, так это Анфиса. В фильме Юрия Чулюкина она вертихвостка, которая сидит на коммутаторе и меняет парней как перчатки. Характер злодейки-сердцеедки лишь единожды становится чуть более глубоким, когда Анфиса признается товаркам, что упустила любовь всей своей жизни, и до сих пор корит себя за это.

В книге Бориса Бедного, по которой и был снят знаменитый фильм, история соседки Тоси получает трагическое продолжение. Автор описывает драматичную любовь Анфисы к инженеру Дементьеву.

Красивый и трогательный роман имел все шансы окончиться счастливым браком, но девушка уезжает из поселка без него. Когда-то она неудачно сделала аборт, и теперь не может иметь детей, а значит, и подарить возлюбленному полноценную семью. Такой была логика книжной Анфисы, и связывать свою судьбу с Дементьевым она не стала.