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Все намного печальнее, чем в кино: как закончилась в книге история Анфисы из «Девчат»

26 февраля 2023 19:00
Все намного печальнее, чем в кино: как закончилась в книге история Анфисы из «Девчат»

Девушка так и не смогла обрести счастье.

 

Если кто-то из персонажей «Девчат» и пострадал от киноадаптации, так это Анфиса. В фильме Юрия Чулюкина она вертихвостка, которая сидит на коммутаторе и меняет парней как перчатки. Характер злодейки-сердцеедки лишь единожды становится чуть более глубоким, когда Анфиса признается товаркам, что упустила любовь всей своей жизни, и до сих пор корит себя за это.

В книге Бориса Бедного, по которой и был снят знаменитый фильм, история соседки Тоси получает трагическое продолжение. Автор описывает драматичную любовь Анфисы к инженеру Дементьеву.

Красивый и трогательный роман имел все шансы окончиться счастливым браком, но девушка уезжает из поселка без него. Когда-то она неудачно сделала аборт, и теперь не может иметь детей, а значит, и подарить возлюбленному полноценную семью. Такой была логика книжной Анфисы, и связывать свою судьбу с Дементьевым она не стала.

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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