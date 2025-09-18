«Все наглухо отпиленные»: Россия первой запустила ИИ-комедию без актёров — первая серия уже доступна, а герой собирает лайки

Даже котик-напарник главного персонажа в шоке от происходящего.

Искусственный интеллект всё активнее проникает в кино и сериалы: нейросети помогают придумывать идеи, ускоряют монтаж и даже создают визуальные эффекты.

Но в России пошли дальше — онлайн-кинотеатр Start выпустил комедийный сериал «Феофан», где вообще не проводились съёмки. Всё — от персонажей до картинок — создано искусственным интеллектом.

О чем сериал «Феофан»

Первый эпизод «Феофана» длится 10 минут и вышел 17 сентября. Каждая серия — отдельная история в жанре скетча. Главный герой — петербургский энтузиаст Феофан.

Он решает отказаться от цивилизации и жить «как предки»: лечиться травами и заговорами, есть только то, что вырастил сам, и даже ходить на охоту. Вместо интернета у него костёр, где он рассказывает о свежих сериалах.

Не один Феофан в кадре — у него есть ироничный напарник: кот Матвей, тоже сгенерированный ИИ. Он символизирует голос разума и с подозрением наблюдает за экспериментами хозяина.

ИИ в сериале — не способ заменить людей

Создатели проекта подчёркивают: ИИ в «Феофане» — это не замена человека, а инструмент. По словам продюсера Михаила Ткаченко, нейросети ускоряют рабочие процессы и помогают с идеями, но финальные решения и юмор остаются за людьми.

Режиссёр Илья Плотников добавляет: героев старались сделать похожими на настоящих людей, но в развлекательном ключе, а формат скетча выбран именно потому, что это пока эксперимент.

Где посмотреть новинку

Сериал можно смотреть в онлайн-кинотеатре Start, а ещё у него есть собственный канал «Феофан», где герой продолжает шутить — теперь уже в формате коротких видео.

