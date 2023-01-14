Все на лице написано: топ-3 знака Зодиака, которые не умеют лгать

Некоторые люди в искусстве лжи достигают невиданных высот. Они врут так виртуозно, что ни у кого и малейших подозрений на их счет не возникнет. Как правило, такие люди вызывают отторжение, ведь, когда истина раскрывается, сохранять симпатию к человеку, который лжет, становится невозможно. Но для кого-то они, напротив, становятся образцом для подражания. Речь идет о тех людях, которые даже если из кожи вон будут лезть, все равно не смогут никого ввести в заблуждение. Поймать их на лжи так же просто, как яичницу пожарить. Рассказываем, под какими знаками зодиака появляются на свет самые незадачливые лгунишки.

Овен

Уроженцы огненного знака частенько прибегают ко лжи, когда хотят выкрутиться из щекотливой ситуации. Однако излишняя эмоциональность и импульсивность мешают Овнам придумать правдоподобную ложь и преподнести ее так, чтобы собеседник безоговорочно поверил в сказанное. Этот знак не станет тратить времени на тщательное продумывание того, что и каким тоном он скажет, а начнет сочинять на ходу. Разумеется, окружающим сразу же бросаются в глаза все несоответствия, все белые нитки, которыми шита ложь Овна.

Поэтому редко кто верит их байкам, разве что самые наивные слушатели.

Рак

Обман в целом неприятен представителям водного знака. Они уж лучше выскажут человеку горькую ложь и испортят с ним отношения таким образом, чем попадутся на лжи и поссорятся из-за этого. Однако в моменты, когда приходится собраться с силами и солгать, Раки никак не могут настроиться на это. Они будут мяться, прятать глаза, уходить от прямых ответов, если собеседник начнет задавать вопросы - одним словом, делать все для того, чтобы их неискренность стала очевидна.

Была бы воля Рака - они ни за что не лгали бы, но порой жизнь ставит их в такие ситуации, когда соврать приходится.

Дева

Сама мысль о том, чтобы соврать с три короба, кажется Девам возмутительной. Уроженцы земного знака терпеть не могут, когда их обманывают, и не собираются заниматься этим сами. В моменты, когда солгать просто необходимо, Девы будут мучиться от совести и корить себя, что, несомненно, найдет отражение в их поведении. Представители этого знака придерживаются позиции, что лучше уж обрушить на человека правду, чем ввести его в заблуждение.