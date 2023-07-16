Все мужчины у ее ног: звезду сериала «Не родись красивой» больше никто не посмеет назвать дурнушкой

Нелли Уварова стала известна по сериалу «Не родись красивой». Именно она воплотила образ Кати Пушкаревой, которая отличалась своей непривлекательной внешностью. После проекта она надолго пропала из поля зрения публики.

Как оказалось, Уварова была сконцентрирована на личной жизни. А все ее проекты не становились настолько популярными, как история любви Пушкаревой. Но недавно артистка решила вновь заявить о себе.

Так, в 2020 году на экраны вышел сериал «Последний министр», а не так давно она приняла участие в новом сезоне «Содержанок». И, как отмечают поклонники, с годами Уварова становится лишь привлекательнее. Она давно отказалась от длинных волос, следит за своей фигурой, поэтому в ней уже невозможно узнать дурнушку Пушкареву.