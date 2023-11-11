Все мужчины сходили с ума по Жади из «Клона»: будете в восторге, увидев, как она выглядит спустя 22 года

Сериал «Клон» вышел на экраны более 20 лет назад. Весь мир был влюблен в загадочную Жади в исполнении неподражаемой Джованны Антонелли. После успеха картины актриса стала всеобщей любимицей в Бразилии. В отличие от многих коллег, знаменитость все еще активно снимается в кино и сериалах, поэтому находится в центре внимания публики.

Трудно поверить, что Антонелли уже 47 лет. В свои годы артистка выглядит превосходно. Стройная и улыбчивая красотка до сих пор сводит мужчин с ума. Недавно звезда «Клона» опубликовала пикантное селфи с акцентом на декольте. Откровенный снимок взволновал поклонников артистки.