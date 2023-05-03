Все молчат о том, что Запад украл 5 героев из мультиков СССР: посудите сами

Советская мультипликация известна во всем мире. Миллионы зрителей осыпают комплиментами работы художников СССР, а их коллеги, как оказалось, нередко присваивают запоминающиеся образы себе.

Так, мультипликатор Лев Атаманов в 1957 году представил «Снежную королеву». Картина была тепло встречена публикой, а с годами ее слава только увеличивалась. И в середине 90-х британские мультипликаторы решили позаимствовать работу Атаманова: они выпустили свою версию сказки Ганса Христиана Андерсена, в котором героиня — это точная копия советской королевы.

Похожая история произошла и с экранизацией «Бременских музыкантов». Испанские художники представили свою версию картины спустя годы после выхода советской версии, а стиль их анимации практически полностью повторяет работу Макса Жеребчевского.

Скопировали иностранные аниматоры и образы в экранизации произведений о муми-троллях, из «Малыша и Карлсона» и «Кота в сапогах». Как неоднократно замечали зрители, все герои иностранных мультфильмов очень похожи на персонажей, нарисованных советскими художниками.