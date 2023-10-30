Все молчат о том, что главный шлягер Утесова — краденый: удивитесь, но «Самовар» оказался польским
Со многими хитами звезд первой величины случался такой конфуз.
Все знают «Самовар» как визитную карточку Леонида Утесова. Песню с завидным постоянством приписывают ему и только ему. Но это большая ошибка коллективного бессознательного. К созданию хита ни сам Утесов, ни его друзья-композиторы не имеют никакого отношения.
Песню написала 16-летняя девочка. И она даже не из России. Фейги Йоффе наиграла мелодию в 1929 году в одном из варшавских кабаре на музыкальном вечере. Это услышал владелец заведения Анджей Власт. Он-то и написал к мелодии текст. Яркий, дерзкий и лихой фокстрот быстро заполучил народную любовь и популярность.
Спустя два года Фейги предложили спеть эту песню на русском для эмигрантов. Она согласилась. Так и родился «Самовар», который впоследствии перепел Утесов. Однако хит не украли, вернее украли, но не до конца. Уже в семидесятых фирма «Мелодия» извинилась перед исполнительницей и заплатила ей гонорар-компенсацию — смешные по тем временам 9 рублей.