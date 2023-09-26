Все молчат о том, что «Айболит» — украденная сказка: оригинал в Голливуде сделали комедией

В этом высоком парне не узнать доброго доктора из советских мультиков.

Практически все знают, что сказка про Буратино всего лишь адаптация мрачной истории о кукле по имени Пиноккио. Но и доктор Айболит придуман отнюдь не русским автором. Его прототипа звали доктор Дулиттл.

Впервые этот герой появился во время Первой мировой войны. Хью Лофтинг придумывал истории о храбром враче в письмах своим детям. В 1920 году в свет вышла первая книга про доктора Дулиттла и положила начало серии из пятнадцати томов. Это сказки о ветеринаре, который лечит зверей и умеет говорит с ними на одном языке.

Корней Чуковский утверждал, что придумал Айболита сам, встретив реального врача с таким прозвищем. Но сходство между этими историями отрицать невозможно.

Кстати, в США сняли целую серию фильмов о докторе Дулиттле. Создатели превратили детскую сказку в уморительную комедию с Эдди Мерфи в главной роли. На образ советского Айболита в очках чернокожий актер совсем не похож.