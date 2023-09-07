Все мальчишки были в нее влюблены: как сейчас выглядит Алиса Селезнева (фото)

Фильм «Гостья из будущего» стал звездным часом для 11-летней Натальи Гусевой. Юная актриса обошла сотни других желающих сыграть Алису Селезневу. Ее кандидатуру одобрил сам Кир Булычев, по чьей повести и был снят кинохит.

Режиссера Павла Арсенова и писателя артистка покорила своим неземным взглядом. О сделанном выборе им жалеть не пришлось. Все мальчишки Советского Союза были влюблены в очаровательную героиню, а девчонки хотели сделать себе такую же стрижку, как у нее.

Впоследствии Гусева снялась еще в нескольких картинах, но подобного успеха они не имели. С актерской карьерой в конце 80-х было покончено. Знаменитость стала биохимиком, дважды вышла замуж, родила двух дочерей — Алесю и Софию.

Сегодня звезде 51 год, но в ней еще можно узнать ту самую Алису. У Натальи Евгеньевны все та же задорная улыбка, короткая стрижка и большие лучистые глаза.