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Все лишь посмеялись: над этой странностью в «Джентльменах удачи» мало кто задумывался

1 декабря 2023 10:00
Все лишь посмеялись: над этой странностью в «Джентльменах удачи» мало кто задумывался

Долгие годы публика не замечала эту ошибку.

Комедия «Джентльмены удачи» по праву считается одним из самых популярных советских фильмов. Миллионы зрителей регулярно пересматривают легендарную ленту, а самым внимательным удается обнаружить ляпы, которые допустили режиссер Александр Серый и команда картины.

Так, в одной из сцен главные герои пытаются сбежать из тюрьмы в автомобиле с бетоном. По плану они должны были уехать в пустой машине, но из-за путаницы оказываются в чане с жидкостью, а после их одежда мгновенно застывает. Уже в следующих кадрах герои Евгения Леонова, Савелия Крамарова и Георгия Вицина носят бетонные брюки и рубашки. При этом совершенно сухим остается нижнее белье беглецов, чего не могло случиться в реальной жизни.

Неожиданная неточность не оставила поклонников равнодушными. При этом многие признались: ляп совершенно не портит фильм и даже помогает развитию сюжета.

Все лишь посмеялись: над этой странностью в «Джентльменах удачи» мало кто задумывался
Фото: Кадры из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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