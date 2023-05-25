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Все лицо в буграх: Бьянке всего 37, а на нее уже без слез не взглянешь

25 мая 2023 14:00
Все лицо в буграх: Бьянке всего 37, а на нее уже без слез не взглянешь

В постаревшей полной женщине не узнают известную певицу.

Современная индустрия красоты и достижения косметологии позволяют женщине оставаться молодой и красивой чуть ли не до пенсии, а при наличии лишних денег — еще и много лет после пенсии. Однако некоторые представительницы прекрасного пола, даже обладая неограниченными материальными средствами, стареют и увядают со скоростью света.

Неизвестно, что является тому виной — пренебрежение к собственной внешности, плохие гены или нездоровый образ жизни. Но факт остается фактом: многим запрыгнуть в последний вагон увядающей молодости не помогает даже пластика.

В числе этих женщин-неудачниц, по мнению поклонников, оказалась 37-летняя певица Бьянка, которой по возрасту еще не положено увядать и уж тем более стареть. Фанаты уверены, что на последних фото забытая в России звезда выглядит из рук вон плохо, она набрала вес и сильно изменилась внешне.

Все лицо в буграх: Бьянке всего 37, а на нее уже без слез не взглянешь

«Драники есть перестанет и начнет худеть», «Не нравится», «Ее пчелы покусали?», «Такая смачная стала», «Взрослая солидная женщина», «Людей с лишним весом мало кто любит», — пишут расстроенные пользователи платформы Pulse.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Алена, блин!»
Ксения Куртукова
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