Все лицо перетянуто: красотку из «Звездного десанта» теперь не узнать

Пилот Кармен из «Звездного десанта» очаровала не только главного героя Джонни Рико в исполнении Каспера Ван Дина, но и миллионы мужчин-зрителей по всему миру. Блондинка с большими глазами и пухлыми губами взволновала мир шоу-бизнеса и попала в списки самый сексуальных актрис. Интерес к себе Ричардс осознано подогревала — например, сделала несколько операций по увеличению груди, добиваясь идеальной, на ее взгляд, формы. Она много раз снималась для мужских журналов, в том числе позировала для обложки Playboy.

А вот с карьерой ей везло не так сильно. В 1999 году она стал девушкой Бонда в ленте «И целого мира мало», за что получила антипремию за худшую актерскую игру. После этого Дениз появлялась в кино в эпизодических ролях.

Сейчас 51-летняя Ричардс напоминает красотку из «Звездного десанта» только светлыми локонами и выражением глаз. На свежих снимках заметно, что ее лицо кажется ненатуральной маской, а кожа держится в таком напряжении, будто грозится лопнуть. Из-за этого актриса улыбается очень неестественно. В соцсетях хейтеры то и дело упрекают ее в чрезмерном увлечении пластикой, но все замечания Дениз опровергает, заявляя, что после установки грудных имплантов больше не обращалась к хирургам.