Все красавцы как на подбор: как выглядят и чем занимаются внуки Ирины Винер

Ирина Винер прославилась как выдающийся советский и российский тренер по художественной гимнастике – она подготовила множество чемпионок. При этом Винер успевала уделять внимание семье: тренер дважды побывала замужем, ее вторым супругом стал миллиардер Алишер Усманов. От первого брака у Винер есть сын Антон, который подарил маме четверых внуков.

Антон Винер – известный бизнесмен, владелец сети солярий-клубов, салонов красоты и ресторанов.

Его старший сын, 22-летний Даниил, изучает в Гарварде антропологию, а младший, 19-летний Леонид, учится в МГИМО. Четыре года назад Антон женился второй раз – его супругой стала модель и дизайнер по имени Саша. Женщина родила мужу двоих детей — сына Эйтан и дочь Зои, которые еще совсем малыши.