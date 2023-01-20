Все кости просвечивают: гляньте, какой была бы Мэрилин Монро сегодня (фото)

Мэрилин Монро всегда была больше, чем просто актриса. Она стала настоящей иконой стиля и объектом культа. До сих пор многие с удовольствием примеряют на себя ее легендарный узнаваемый образ.

Недавно в главную кинодиву Голливуда всех времен перевоплотилась модель Белла Хадид. Она поделилась в своих соцсетях новым видео, где предстала в образе Монро. Однако это преображение было встречено публикой неоднозначно.

Многие пользователи Сети остались в восторге: «Белла Монро», «Ты настоящая дива!», «Безупречно». Однако нашлось немало и тех, кто раскритиковал перевоплощение Хадид. По их словам, модель слишком тощая и костлявая для столь сочного образа.

Вполне возможно, что сама Мэрилин в наши дни была бы точно такой же, как и Хадид. В эпоху, когда Монро блистала, пышные телеса являлись трендом. Но сегодня мода кардинально изменилась, и легендарную блондинку вынудили бы избавиться от ее пышных и женственных форм. Так что худосочная Хадид — это, возможно, воплощение Мэрилин Монро XXI века.