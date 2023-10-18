Все коллеги хотели быть с ней: почему «девушка без адреса» так и не стала счастливой

Роль в комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» стала для Светланы Карпинской настоящим карьерным триумфом. Артистку осыпали комплиментами и признаниями в любви, поклонники не давали ей проходу. Но артистке так и не удалось построить свою личную жизнь.

Так, первым избранником Карпинской стал актер Дмитрий Зинченко. Первое время пара жила в мире и согласии, однако впоследствии дома все чаще случались ссоры и конфликты. Дело в том, что режиссеры не приглашали артиста ни в кино, ни в постановки, а Карпинскую как раз звали в десятки проектов. И Дмитрий не мог смириться с карьерными неудачами, что в итоге и привело к разрыву.

Вторым возлюбленным звезды экрана вновь стал коллега. Карпинская влюбилась в Геннадия Воропаева, который в то время был женат на балерине Алле Осипенко и воспитывал с ней сына. Но их чувства были настолько сильны, что Воропаев оставил жену и начал отношения с Карпинской.

Однако и этому союзу не суждено было стать счастливым. Воропаев не был верен своей избраннице, пара регулярно ссорилась. Но когда она забеременела, то решила оставить ребенка, несмотря на сложные отношения с возлюбленным.

В итоге первые годы отец даже не знакомился с дочерью, и Карпинская воспитывала малышку одна. Она отдавала все свое время работе и ребенку, даже не задумываясь о новых отношениях. И до конца жизни оставалась одна, несмотря на короткие романы. А уже в последние годы жизни за ней ухаживали дочь Катя и два внука.