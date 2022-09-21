Все карты раскрыты: правда о связи Виторгана с Нинидзе вышла наружу

После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган грустил недолго. Вскоре актер оказался в объятиях своей коллеги по цеху — Нино Нинидзе. Тогда поклонники выдохнули, решив, что артист нашел свое счастье.

Однако теперь есть все основания полагать, что счастьем там и не пахнет. Правда о связи звезд вышла наружу благодаря скандальному блогеру Лене Миро . Она обратила внимание на тот факт, что на одном из недавних светских мероприятий, посвященных очередной кинопремьере, возлюбленные старались держаться подальше друг от друга: пришли не вместе, сидели тоже не вместе и в конце вечера разъехались в разные стороны.

Миро пожалела Виторгана, подчеркнув, что «парень-то он вроде неплохой», да с женщинами не везет. Собчак она назвала «странным» выбором, а полную энергии Нинидзе посчитала неподходящей пассией для слишком спокойного актера.

При этом светская обозревательница дала оставшемуся не у дел артисту ценный совет: искать он должен женщину «уютную», максимально похожую на себя. «Ту, которая даст спокойно посидеть на рыхлом диване и испечет блины», — подметила Миро в одной из публикаций своего ЖЖ.