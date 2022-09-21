Все карты раскрыты: правда о связи Виторгана с Нинидзе вышла наружу
Причину неудач актера в личной жизни предали огласке.
После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган грустил недолго. Вскоре актер оказался в объятиях своей коллеги по цеху — Нино Нинидзе. Тогда поклонники выдохнули, решив, что артист нашел свое счастье.
Однако теперь есть все основания полагать, что счастьем там и не пахнет. Правда о связи звезд вышла наружу благодаря скандальному блогеру Лене Миро. Она обратила внимание на тот факт, что на одном из недавних светских мероприятий, посвященных очередной кинопремьере, возлюбленные старались держаться подальше друг от друга: пришли не вместе, сидели тоже не вместе и в конце вечера разъехались в разные стороны.
Миро пожалела Виторгана, подчеркнув, что «парень-то он вроде неплохой», да с женщинами не везет. Собчак она назвала «странным» выбором, а полную энергии Нинидзе посчитала неподходящей пассией для слишком спокойного актера.
При этом светская обозревательница дала оставшемуся не у дел артисту ценный совет: искать он должен женщину «уютную», максимально похожую на себя. «Ту, которая даст спокойно посидеть на рыхлом диване и испечет блины», — подметила Миро в одной из публикаций своего ЖЖ.