Все карты раскрыты: попавшегося на лжи Разина призвали покаяться

52-летний Отар Кушанашвили раскритиковал выступления Андрея Разина. Продюсер после смерти Юры Шатунова позволил себе несколько спорных заявлений, которые отбрасывали тень на репутацию певца. По всей видимости, это связано с давней враждой между Шатуновым и Разиным: они долгое время судились за права на «творческий багаж» группы «Ласковый май».

Кушанашвили в Telegram-канале объяснил, что испытывает симпатию к Разину, но все равно не может не признать, что судебные процессы сильно измотали здоровье Шатунова. Отар осудил также и нынешнее поведение продюсера, призвав его покаяться и оставить имя певца светлым и незапятнанным. Тем более, по словам журналиста, за это готова ручаться даже бывшая жена Разина. А значит, со своим сплетнями о Шатунове продюсер просто попался на лжи.

Кушанашвили считает, что у Андрея есть конфликты с концертным директором музыканта Аркадием Кудряшовым. Отар предложил мужчинам выяснять свои отношения, не затрагивая память Шатунова.