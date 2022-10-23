«Все как-то рушится»: брак Кончаловского рухнул в одночасье не просто так

Второй супругой Андрона Кончаловского стала красавица-актриса Наталья Аринбасарова, подарившая ему сына Егора. Однако брак продержался всего пять лет, и виной тому – измены любвеобильного режиссера.

Аринбасарова рассказывает, что будущий муж покорил ее своей эрудицией. Режиссер был беден и даже в ресторане угощал девушку нашинкованной капустой, зато сыпал цитатами из Библии и хорошо знаю историю России. От актрисы он скрывал, что был женат на балерине Ирине Кандат.

Но и второй супруге Андрон Кончаловский не был верен. Наталье он изменял с французской актрисой Машей Мериль. В своих мемуарах режиссер уверяет, что сам ушел от жены, однако Аринбасарова объяснила, что инициатором развода была она – у Кончаловского на это просто духу бы не хватило.