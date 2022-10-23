«Все как-то рушится»: брак Кончаловского рухнул в одночасье не просто так
Он не был верен жене.
Второй супругой Андрона Кончаловского стала красавица-актриса Наталья Аринбасарова, подарившая ему сына Егора. Однако брак продержался всего пять лет, и виной тому – измены любвеобильного режиссера.
Аринбасарова рассказывает, что будущий муж покорил ее своей эрудицией. Режиссер был беден и даже в ресторане угощал девушку нашинкованной капустой, зато сыпал цитатами из Библии и хорошо знаю историю России. От актрисы он скрывал, что был женат на балерине Ирине Кандат.
Но и второй супруге Андрон Кончаловский не был верен. Наталье он изменял с французской актрисой Машей Мериль. В своих мемуарах режиссер уверяет, что сам ушел от жены, однако Аринбасарова объяснила, что инициатором развода была она – у Кончаловского на это просто духу бы не хватило.
«Я не знала ничего про измены, потому что я даже не могла этого допустить, я была наивным человеком, я просто понимала, что что-то не то происходит. Я чувствовала, что уже не те отношения. Поняла, что все как-то рушится, и решила, что надо или все или ничего», – поведала актриса.