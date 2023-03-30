Все как на подбор красавцы: посмотрите, какими выросли дети Шварценеггера

Звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер — многодетный отец. Бывший губернатор Калифорнии воспитывает четверых детей от экс-супруги Марии Шрайвер и еще одного ребенка от своей домработницы.

Старшая дочь Кэтрин Шварценеггер выучилась на PR-специалиста и журналиста и выросла подлинной красавицей. Девушка пишет книги, борется за права животных и воспитывает дочь от актера Криса Прэтта.

Младшая дочь Кристина Шварценеггер — модель и кинопродюсер.

Патрик Шрайвер-Шварценеггер пошел по стопам отца, но пока не так успешно. 29-летний отпрыск снимался в рекламе, появлялся в эпизодических ролях в скримерах. В 2018-м сыграл главную роль в «Полночном солнце», после чего крутил романы с Майли Сайрус, Тейлор Свифт.

О жизни Кристофера Шварценеггера известно мало. Парень долго боролся с лишним весом и боится сравнений с другими наследниками железного Арни.

Внебрачный сын «Терминатора» Джозеф Баена стал причиной разрыва Шварценеггера и Марии Шрайвер. Пятый отпрыск удивляет невероятной схожестью со своим отцом. По наследству ему, видимо, передалось и увлечение спортом. Младший сын увлекается бодибилдингом. Недавно с помощью отца он открыл свой спортзал.