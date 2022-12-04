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Киноафиша Статьи Все из-за «Сватов»: Добронравову не удалось скрыть свое истинное лицо

Все из-за «Сватов»: Добронравову не удалось скрыть свое истинное лицо

4 декабря 2022 14:30
Все из-за «Сватов»: Добронравову не удалось скрыть свое истинное лицо

Правду поведал дублер.

Актеру дубляжа Сергею Сманцеру повезло заменять Федора Добронравова на съемках в «Сватах». По сценарию дублер подошел к клубу, чтобы посмотреть афишу – артиста в этот момент снимали со спины.

Сманцеру удалось познакомиться с Добронравовым – и мужчина очень тепло отозвался о знаменитом актере. По словам Сергея Сманцера, исполнитель роли Ивана Будько совсем не фальшивый. Когда Федор Добронравов попытался открыть дверь, а она оказалась заперта, звезда воскликнул: «Ля — закрылись!».

«И вот это "ля" так бросается в глаза, понимаешь, что Добронравов такой же и в жизни, как в "Сватах"», — рассказал дублер в интервью «Комсомольской правде».

Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала "Сваты" (2008-2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
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