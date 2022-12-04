Все из-за «Сватов»: Добронравову не удалось скрыть свое истинное лицо

Актеру дубляжа Сергею Сманцеру повезло заменять Федора Добронравова на съемках в «Сватах». По сценарию дублер подошел к клубу, чтобы посмотреть афишу – артиста в этот момент снимали со спины.

Сманцеру удалось познакомиться с Добронравовым – и мужчина очень тепло отозвался о знаменитом актере. По словам Сергея Сманцера, исполнитель роли Ивана Будько совсем не фальшивый. Когда Федор Добронравов попытался открыть дверь, а она оказалась заперта, звезда воскликнул: «Ля — закрылись!».