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Все из-за сестры: почему Ирина Варлей ушла из кино после трех фильмов

24 ноября 2023 06:30
Все из-за сестры: почему Ирина Варлей ушла из кино после трех фильмов

Родственница знаменитости быстро определилась со своими жизненными приоритетами.

Ирина Варлей с юных лет мечтала повторить путь своей старшей сестры Натальи и прославиться в кино. Уже с первых появлений на экране ей удалось привлечь внимание публики и коллег, но все же она была вынуждена отказаться от карьеры артистки.

За время короткого творческого пути Ирина успела сняться в трех фильмах, и два раза это были главные роли. Но этого было достаточно, чтобы разочароваться в кинематографе. Этот мир показался ей слишком жестоким и несправедливым. Примерно в то же время у Натальи начались сложности в Малом театре, а режиссеры не предлагали ей ярких ролей в кино. Поэтому Ирина не захотела повторять судьбу родственницы.

Ради спокойной жизни она поступила в Московский инженерно-строительный институт. А после его окончания стала сотрудницей Госархива в столице, где трудилась всю свою жизнь. И больше никогда не оказывалась на съемочной площадке, однако всегда могла попросить Наталью пригласить ее на незначительную роль к знаменитому режиссеру.

Все из-за сестры: почему Ирина Варлей ушла из кино после трех фильмов
Фото: Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Вальс» (1969), unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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