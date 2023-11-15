Все из-за роковой случайности: Саша из фильма «Москва слезам не верит» пропала неспроста

Вот уже много лет артистка скрывается от внимания публики.

Наталья Вавилова стала мировой звездой после выхода драмы «Москва слезам не верит». Зрители были очарованы проникновенным взглядом артистки, ее красотой и талантом. Публика была уверена, что молодую Вавилову ждет успешное будущее, но один несчастный случай полностью изменил ее жизнь.

Так, после выхода картины Владимира Меньшова Вавилова продолжила покорять кинематограф. Она регулярно снималась, а свободное время посвящала своему мужу Самвелу Гаспарову. И в 1986 году приняла предложение работать над фильмом «Николай Подвойский», ради чего даже уехала в Ярославль.

И во время съемок артистке нужно было ездить верхом на лошади. Вавилова смело шла на тренировки, но один из эпизодов кончился весьма плачевно: животное опрокинуло наездницу, а та оказалась в больнице из-за полученных травм.

Режиссер и вся съемочная группа заверяли артистку, что она сохранит за собой эту роль и может спокойно восстанавливаться. Но уже через несколько дней она узнала: ее заменили на другую артистку, чтобы не выбиваться из сроков.

Предательств коллег стало большим ударом для актрисы. Помимо этого, как была уверена публика, из-за падения она лишилась ребенка, но сама Вавилова никогда не комментировала эти слухи. И уже после «Николая Подвойского» она снялась лишь в двух фильмах, выбрав в итоге заботу о близких. Артистка сконцентрировалась на домашнем хозяйстве и начала вести затворнический образ жизни, забыв о съемочной площадке и красный ковровых дорожках.