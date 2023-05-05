Все из-за Пугачевой: на похоронах Зайцева произошла постыдная провокация

Траурная церемония прощания с Вячеславом Зайцевым не обошлась без громкого инцидента. Многие задавались вопросом, появится ли на похоронах своего близкого друга Алла Пугачева. И среди тех, кто пришел проститься со знаменитостью, вдруг увидели Примадонну.

Однако первое впечатление оказалось обманчивым. На кладбище появилась не Алла Борисовна, а ее двойник. Женщина, удивительным образом похожая на Пугачеву, привлекла к себе всеобщее внимание. Видео с ней быстро стало вирусным в Сети.

Журналисты не упустили возможности пообщаться с копией популярной артистки, однако та на вопросы отвечала неохотно, из-за чего поднялся шум. Как выяснилось, женщина не считает себя похожей на звезду эстрады.

«Я ни разу не Пугачева», — приводит ее слова издание «СтарХит ».

Между тем поклонники Зайцева негодуют. Фанаты стилиста считают случившееся постыдной провокацией, омрачившей проводы модельера в последний путь.