Все из-за «Пса»: съемки в сериале стали для Панфилова роковыми

Никита Панфилов вряд ли забудет съемки в сериале «Пес». Если бы актер не согласился на работу в картине, то его жизнь наверняка пошла бы по другому сценарию.

Ради участия в проекте артисту нужно было уехать в другую страну. Жена звезды Лада Пояркова не захотела поехать вслед за мужем и вместе с маленьким сыном Добрыней осталась дома.

Пока супруг пахал на съемочной площадке, его избранница времени даром не теряла. У женщины появился любовник. Об измене Панфилов узнал неожиданно — проболтался маленький ребенок.

В одну из встреч Добрыня пообещал папе, что, пока его нет, будет слушаться маму и дядю. Так Никита и понял, что ему уже нашли замену. Сохранить семью не удалось. Возлюбленные развелись — каждый пошел своей дорогой.

Лада обрела счастье в новых отношениях, да и красавчик не сгинул в одиночестве. Летом 2017 года он снова женился. Вместе с женой Ксенией Соколовой мачо и сердцеед воспитывает дочь Аврору.