Все из-за Фрейндлих: Рязанов угрожал, что не будет снимать «Служебный роман»

Экранизация пьесы «Сослуживцы», которую Эльдар Рязанов написал вместе со сценаристом Эмилем Брагинским, произвела фурор. Миллионы зрителей были очарованы трогательной историей превращения главной героини из Мымры в красавицу. Но мало кто знал, что съемки картины висели на волоске — все из-за Алисы Фрейндлих.

Режиссер не устраивал кастинг на роль Людмилы Калугиной. Постановщику это было не нужно, потому что он сразу определился с актрисой. Мэтру нужна была только Алиса Бруновна. Другие варианты попросту не рассматривались.

Чтобы артистка точно согласилась, мэтр пошел на крайние меры. Рязанов угрожал, что не будет вести съемки ленты, если Алиса Бруновна откажется от его предложения. И та не посмела перечить.

В репертуаре знаменитости есть огромное количество самых разных проектов. Но для большинства своих соотечественников она так и осталась той самой директрисой статистического учреждения.