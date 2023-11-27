Все из-за Безрукова: Гусева объяснила, почему осталась без многих ролей после «Бригады»

В сериале «Бригада» Екатерина Гусева была невероятно хороша. Казалось, что благодаря популярному проекту ее востребованность среди режиссеров взлетит до небес. На самом же деле знаменитости пришлось сидеть без работы.

Талант сыграл со звездой злую шутку. Плюс постарался и Сергей Безруков, из-за которого у красавицы начались большие неприятности. А все дело в том, что коллеги так правдоподобно сыграли мужа и жену, из-за чего народ поверил в искренность их чувств не только на экране, но и в реальности.

Тогда Гусева уже была замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным, и подобные разговоры сильно подпортили погоду в ее доме. Чтобы не искушать судьбу, артистка начала отказываться от совместной работы с экранным Сашей Белым в других лентах. К тому же она не хотела, чтобы ее творческий тандем с Безруковым превратился в своего рода клише.