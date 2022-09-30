Все из-за Анки-пулеметчицы: как фея из «Золушки» попала под репрессию

Цензура в послевоенные годы отличалась в культуре особой беспощадностью. Множество фильмов были забракованы, а те, что все-таки прошли проверку, лишились части ярких сцен. Актеры и режиссеры признавалась неблагонадежными, поэтому сами исполнители и постановщики не хотели рисковать карьерой и соглашались со всеми правками.

Так случилось и с линией феи в «Золушке» 1947 года, которую сыграла Варвара Мясникова. Режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро хотели, чтобы героиня выглядела по-настоящему шикарно и казалась предвестницей будущего. Фея должна была позировать в кадре с тонкой сигаретой, а рядом с ней находился бы паж с портсигаром. Но вместо этого в сказке остались всего несколько крупных портеров Мясниковой, на которых видна ее высокая прическа и модные тонкие брови «ниточкой». Но даже эти эпизоды обругали критики и зрители.

Мясникова получила известность за образ Анки-пулеметчицы из фильма 1934 года «Чапаев». И перевоплощение боевой подруги военачальника в «куклу» не оценили даже коллеги Варвары.