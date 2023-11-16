Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»

Поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло» совершенно точно спасла жизнь Алисе Фрейндлих. Несколько лет назад ее дачу ограбили. Но самой актрисы там не оказалось. Жуткими подробностями Фрейндлих поделилась в беседе с журналистами.

Актриса рассказала, накануне она просто слегла, а русские врачи оказались бессильны. Поэтому ее отправили обследоваться в Германию. Поездка и стала спасением для главной звезды «Служебного романа». Ведь Новый год она собиралась встречать как раз на той самой даче, которую ограбили.

Пока Фрейндлих лежала в больнице, на дачу ворвались бандиты, про которых в передаче «Следствие вели...» рассказывал Леонид Каневский. Оказывается, взлом осуществила та самая банда, которая не оставляла следов. В Юрмале они вырезали всю семью коллекционера картин, чтобы забрать полотна. В Санкт-Петербурге задушили директора ломбарда. Ну а затем ворвались на дачу Алисы Фрейндлих.

Хуже всего, что на хлебное место бандитов навела одна из подруг актрисы. Артистка вовремя заболела. Иначе она легко могла бы стать героиней криминального шоу Каневского, правда, посмертно.