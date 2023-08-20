Все испортил известный актер: этот советский фильм для детей считается худшим

Советская киноиндустрия выпускала сотни фильмов для детей каждый год. И в большинстве случаев юные зрители были в восторге от работ режиссеров, но иногда они разочаровывали даже самых непритязательных зрителей.

Так, в 1971 году на экраны вышла картина «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В игровом фильме, поставленном Маргаритой Микаэлян и Валентином Плучеком, главную роль сыграл Спартак Мишулин, который до этого много лет перевоплощался в Карлсона на театральной сцене. Но зрители не остались в восторге от картины. Публика раскритиковала Мишулина и сам фильм, ведь история Малыша и Карлсона не выглядит естественно в формате игрового фильма.

И до сих пор зрители активно ругают картину. По их мнению, работу Микаэлян и Плучека не смогло бы ничего исправить, а игра Мишулина выглядит естественно лишь в театре.