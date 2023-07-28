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Все говорят это слово с трепетом: раньше так называли только отъявленных прохвостов

28 июля 2023 15:30
Все говорят это слово с трепетом: раньше так называли только отъявленных прохвостов

Ругательство превратили в название профессии.

В Древней Руси было много интересных слов, которые использовались в качестве ругательств. Бездельников называли мухоблудами, а сплетниц — вяжихвостками. Для глупого человека использовалось слово «баламошка», а плаксивого человека называли урюпой. Но одно из обидных слов того времени сегодня произносится с большим уважением.

Сложно поверить, но на Руси врачами называли вовсе не медиков. Сказать так о человеке — все равно что назвать его лжецом и мошенником. Ведь слово «врач» произошло от созвучного глагола «врать». Славяне называли так колдунов и ворожей, которые заговаривали болезни и часто использовали наивность людей, чтобы на ней заработать. Хотя слово «врать» тогда означало не только «обманывать», но и «говорить», в этом случае речь скорее шла именно о лжи.

Впоследствии слово «врач» перекочевало с народных целителей на всех, кто лечит, а позже закрепилось за профессиональными медиками.

Фото: Кадр из фильма «Собачье сердце» 1988
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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