Все ей завидовали, а зря: звезда фильма «Дочки-матери» хлебнула горя из-за брака с иностранцем

После выхода на экраны мелодрамы «Дочки-матери» Любовь Полехина в одночасье стала всесоюзной звездой. Режиссеры осыпали ее предложениями, а публика — комплиментами. При этом мало кто догадывался, какую большую драму переживала артистка вне съемочной площадки.

Дело в том, что еще во время учебы Полехина познакомилась со своим одногруппником из Колумбии Марио Риберо. Молодой артист не раз признавался, что нашел счастье именно с Любовью и звал ее замуж. Но зарегистрировать отношения артистка согласилась только спустя восемь лет.

А после свадьбы Марио уехал к себе на родину. Он не нашел места в СССР для себя и мечтал перевезти жену и их общего сына Диму в свою страну. Но Полехина согласилась приехать в Колумбию только тогда, когда их наследнику исполнилось восемь лет.

И во время путешествия артистка забеременела вторым ребенком. Марио умолял супругу остаться в Колумбии, а она, оказавшись в новой стране, поняла, что не может вывезти детей в СССР. В итоге Любовь осталась в Латинской Америке и начала строить карьеру там.

Но их браку с Марио не суждено было стать счастливым. Колумбиец, несмотря на все клятвы, не был верен жене. И однажды она не выдержала — подала документы на развод. А потом отправилась в Майами с детьми, сообщив мужу, что это всего лишь отпуск.

В Америке артистка начала новую жизнь, но не смогла найти личное счастье. Она преподавала актерское мастерство и пользовалась популярностью, но все ее романы были несчастливыми. После того как дети стали самостоятельными, актриса решила вернуться. С 2000 года Полехина живет в родной Москве и снимается в отечественных проектах, стараясь вести закрытый образ жизни.