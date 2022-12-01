Все это время обманывались: правда о происхождении звезды фильма «Цыган» вас обескуражит

Матлюба Алимова стала известна на весь СССР как главная цыганка в кинематографе. Еще в студенческие годы она приняла участие в фильме «Цыган», после чего за ней закрепилось экзотическое амплуа. Однако на самом деле артистка не имеет никакого отношения к этой национальности.

Как оказалось, Матлюба родилась в узбекском городе Андижан. Ее родителями были узбек и русская, которые познакомились в Уфе. В детстве девочка выделялась среди сверстников, так как, по их представлениям, имела европейскую внешность, из-за чего она и решила переехать в Москву сразу же после школы.

В столице же публика оказалась очарована восточной артисткой. Ее начали приглашать в фильмы и сериалы, но именно «Цыган» стал определяющим в ее карьере. Все зрители были уверены: Матлюба происходит из цыганского рода, ведь так эффектно она вжилась в образ. И даже в цыганских общинах ее всегда принимали за свою, хотя артистка никогда не скрывала своих корней.

Сегодня 68-летняя актриса продолжает сниматься в кино. Она избирательно подходит к выбору проектов, в большинстве из которых также играет героинь восточного происхождения.