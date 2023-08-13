«Все это неправда»: Якубович годами держал за глупцов зрителей шоу «Поле чудес»

Капитал-шоу «Поле чудес» знакомо почти каждому россиянину. В 90-е вся семья собиралась перед телевизором за просмотром этой передачи, чтобы попытаться угадать слово вместе с участниками.

Еще одной причиной просмотра были гостинцы, которые приносили гости программы. Чего только не видел ведущий Леонид Якубович за много лет. Для подарков гостей в Останкино даже открыли специальный музей.

Однако позже некоторые участники признавались, что редакторы заставляли их рассказывать выдуманную биографию, чтобы было интереснее. А также их просили преподносить ведущему подарки, которые они на самом деле не привозили и вручать не собирались.

Так, жительница Новокузнецка поведала о том, что взяла с собой торт в виде игрового барабана, но ее попросили отдать ведущему хоккейное снаряжение якобы от местной команды.

Кроме того, все съедобные гостинцы после съемок достаются зрителям из студии, а сам Якубович их не пробует.