Все эти «Астралы» и «Заклятия» — детский лепет: лишь один ужастик имеет 8,5 на IMDb — чистый ужас во всей красе

24 января 2026 20:32
Держит рекорд, до которого сложно дотянуться.

Многие сегодня считают по-настоящему страшными «Астралы» или «Заклятия» — там есть скримеры, демоны, блуждающие тени и шорохи в углу. Работает, спору нет. Но если говорить не про моду, а про историю жанра, все эти ужастики меркнут на фоне одного фильма.

«Психо» — единственный хоррор в истории, который держит оценку 8,5 на IMDb. И это до сих пор абсолютный рекорд.

Фильм вышел в 1960 году и был снят Альфредом Хичкоком почти в спартанских условиях: минимальный бюджет (около 800 тысяч долларов), черно-белая пленка и съемочная группа от его же телесериала. В главных ролях — Энтони Перкинс и Джанет Ли.

Критики поначалу крутили носом, но зрители проголосовали рублем — касса и ажиотаж сделали свое дело. Со временем «Психо» не просто реабилитировали, а записали в классику: четыре номинации на «Оскар» и первое место в списке самых остросюжетных американских фильмов по версии AFI.

Начало фильма не предвещает никаких ужасов. Секретарша Мэрион Крэйн внезапно присваивает 40 тысяч долларов и пускается в бегство, надеясь начать новую жизнь. Впереди только дорога, случайный мотель и ощущение чего-то зловещего. Хичкок мастерски пугает ожиданием, монтажом и тишиной между событиями.

«Психо», как ни странно, не устаревает и до сих пор воспринимается зрителями как эталон жанра.

Он достоин всяческих похвал и обязателен к просмотру для всех любителей кинематографа, — говорят зрители.

Фильм стал основой для будущих слэшеров и триллеров, но сам так и остался недосягаемым ориентиром — ужастиком, который страшен постоянным нагнетанием саспенса.

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Психо» (1960)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
