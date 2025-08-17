Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении

Пока все те же популярные романы получают очередную экранизацию, эти книги Кинга так и не получили внимание телеиндустрии — по разным причинам.

Стивен Кинг уже десятилетия подряд остается самым адаптируемым писателем в истории после Уильяма Шекспира, а каждый год на большие экраны выходит как минимум пара фильмов, снятых по мотивам его романов или рассказов.

Сейчас в коллекции Кинга уже более 100 самых разных экранизаций, но далеко не все из его произведений в итоге получили хотя бы одну телеверсию. В этой подборке рассказываем о произведениях Кинга, которые все еще ждут своей очереди на то, чтобы стать каким-нибудь новым телешоу.

«Поселение Иерусалим»

Хотя связанные с рассказом другие короткие произведения Кинга стали основой для сериала «Чепелуэйт», вышедшего в 2021 году, свою непосредственную экранизацию «Поселение Иерусалим» до сих пор так и не получил.

Во многом это даже странно — помимо того, что рассказ опубликовали еще в 1978 году, его сюжет имеет прямую связь с чуть ли не всеми самыми известными произведениями Кинга. Так, «Поселение Иерусалим» упоминается в «Сиянии», «Мертвой зоне» и даже «Темной башне», а персонажей в рассказе достаточно для того, чтобы растянуть действие на как минимум пару сезонов.

«Нужные вещи»

Роман когда-то уже был адаптирован в фильм, вышедший в 1993 году, но поклонники Кинга видят в «Нужных вещах» идеальную историю для телевидения. В центре сюжета — приезжий торговец Лиланд Гонт, в магазинчике которого есть абсолютно все, что нужно жителям городка; проблема в том, что деньги Гонт не берет, а в обмен на товары он просит выполнить какую-то просьбу.

«Нужные вещи» отлично бы вписались в сериальный формат просто потому, что каждый эпизод мог бы сосредотачиваться на каком-то одном персонаже, который собирается что-то купить у Гонта, и рассказывать о том, как это повлияет на их взаимоотношения.

«Глаза дракона»

В современном мире, где то и дело пытаются создать что-то похожее на «Игру престолов», адаптация «Глаз дракона» пришлась бы как нельзя кстати — роман стал одним из немногих фэнтези-произведений Кинга, в котором, помимо всего прочего, снова присутствуют аллюзии на персонажей из его других романов.

Что интересно — адаптировать «Глаза дракона» в последние годы пытались неоднократно, в том числе и крупнейшие стриминговые сервисы. Была ли проблема в бюджете или чем-то другом, остается неизвестным.

«Роза Марена»

С этим романом Кинга тоже было много проблем в плане попыток адаптации, которую пытались сделать как фильмом, так и телесериалом. С фильмом, однако, идея могла бы стать провальной — все потому, что сюжет «Розы Марена» слишком сложный и запутанный, чтобы уместить его в два часа времени.

Сюжет разворачивается вокруг Рози Дэниелс, которая разрабатывает целый план, чтобы сбежать от своего мужа-психопата Нормана, который ее избивает. Приключения Рози Кинг растягивает аж на 420 страниц, так что, возможно, в фильме нет никакого смысла.

«Страна радости»

Поклонники Кинга неоднократно заявляли о том, что «Страна радости» может стать основой для мини-сериала — формата, от которого фанатеет и сам писатель.

Сюжет повествует о студенте, который решает заработать немного денег, устроившись на работу в парке развлечений; со временем он начинает узнавать страшные тайны на первый взгляд пропитанного радостью места, а во время мертвого сезона начинает собственное расследование.

Кстати, один из любимых сериалов самого Стивена Кинга, сценарий к которому написал он сам, можно посмотреть всего за 4 часа — о таком варианте шоу на вечер можно почитать здесь.