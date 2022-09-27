Все еще в России? Куда пропал американец Фил из «Интернов»

Один Байрон фактически наделил героя в «Интернах» чертами собственной биографии. Скромный американец-интеллектуал приехал в Россию учиться по обмену, но в итоге задержался надолго. Сначала он рассматривал для себя лишь работу в театре, однако сделал исключение ради съемок в «Интернах». С выбором он не прогадал: сериал принес ему бешеную популярность.

В 2009 году Один закончил Школу-студию МХАТ и собирался навсегда обосноваться в России. Но спустя 6 лет актер принял решение все же попробовать развивать карьеру в США. Он улетел обратно на родину, однако так и не стал там востребованным артистом. Вместо этого Байрон окончил кулинарные курсы и открыл ресторан.

Вскоре актер вернулся в Россию, где получил вид на жительство. Киноролей у него сейчас не так много, поэтому с экранов он пропал, зато Байрон часто выходит на сцену в театральных спектаклях. Один долгое время состоял в однополых отношениях с казахским режиссером, а теперь он живет вместе со сценаристом.