Все еще сводит с ума: красотка из Boney M. с годами стала только горячее

Западногерманский коллектив Boney M. «взорвал» в свое время весь мир. Зажигательные танцы, ритмичные треки, харизматичный коллектив — это не могло «не выстрелить».

Одной из самых ярких участниц считалась Мейзи Уильямс, сводившая с ума миллионы мужчин. До попадания в Boney M. британка занималась модельным бизнесом. Ее участие в группе придало коллективу особый шарм: Мейзи обладала невероятной харизмой, она отлично пела и танцевала. За едкий юмор и колкость коллеги дали ей дали прозвище Шпиц — в переводе с немецкого это означает «острый».

Еще в молодости Мейзи дала себе слово не выходить замуж и не обзаводиться детьми. Обещание артистка сдержала: в свои 72 года Уильямс остается свободной от брачных уз и наследников. Судя по всему, певица ничуть не жалеет о своем выборе. Она прекрасно выглядит и по-прежнему полна энергии поклонникам на радость.

Мейзи живет в Великобритании, в сельской местности за пределами Лондона. Она с ностальгией вспоминает годы, когда группа Boney M. была на пике славы.