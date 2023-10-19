Все еще секс-символ: Воробей из «9 роты» даже спустя 18 лет хорош (фото)

Алексей Чадов не упустил возможности засветиться в культовом фильме знаменитого режиссера Федора Бондарчука «9 рота». В ленте об Афганской войне красавчик-актер сыграл Воробья. И после выхода картины на экраны в 2005 году стал секс-символом.

С тех пор минуло вот уже 18 лет, но Чадов по-прежнему пополняет свою фильмографию яркими проектами. Желающих захомутать звезду российского кино всегда было немало. Мачо был женат на Агнии Дитковските, которая родила ему сына Федора.

После развода с коллегой знаменитости приписывали множество романов. Еще бы, годы идут, а сердцеед не меняется и все так же влюбляет в себя прекрасных дам. Например, сейчас многие уверены, что Чадов встречается с эффектной моделью Лейсан Галимовой. Сам Алексей о личном говорить не любит, что только дает поклонникам благодатную почву для пересудов.