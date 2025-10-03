Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино

Недавняя премьера «Дракулы» Люка Бессона получила среднюю оценку (6,7), но все равно вызвала большой интерес. Кому-то зашел стиль, кого-то зацепила мрачная романтика, а кто-то просто обожает атмосферу старых замков, полных тайн.

Если вы как раз из тех, кому этот «Дракула» запал в душу, — вот 5 других фильмов про вампиров, которые можно смело ставить в очередь. Здесь — и классика, и переосмысления, и немного философии впридачу.

«Дракула» (1992)

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,8

Люку Бессону однозначно не чужд культ Фрэнсиса Форда Копполы — в его «Дракуле» узнаются целые сцены из фильма 1992 года. И это не минус, а скорее признание: версия Копполы считается золотым стандартом вампирского кино.

Сюжет в целом следует книге Стокера: Граф приезжает в Лондон, чтобы затеряться в толпе, но находит в лице девушки Мины реинкарнацию своей погибшей возлюбленной. Вайнона Райдер играет Мину — и уже ради нее стоит смотреть.

В фильме много готики, теней, завес из шелка, свечей и драмы. Он визуально великолепен, эмоционально на надрыве, и в целом — на голову выше большинства представителей жанра. Если Бессон вас зацепил, этот фильм должен стать обязательным пунктом в списке.

«Носферату» (2024)

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,5

Современное переосмысление вампирской классики. Действие разворачивается в Германии, в 1838 году. Томас, молодой агент по недвижимости, едет в Трансильванию, чтобы продать дом загадочному графу Орлоку.

Дальше все по традиции жанра: деревенские жители шепчутся о проклятии, старый замок встречает мраком, и герой уже не уверен, выживет ли вообще. Параллельно в родном городе его жена Эллен начинает видеть жуткие видения, чувствует незримую связь с ночным монстром и ее мир буквально трещит по швам.

Фильм — на грани кошмара и притчи, не столько страшный, сколько тревожный. В нем нет фансервиса и гламурного вампиризма, зато много древней жути и холодной эстетики.

«Дракула» (2014)

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,6

Если вам понравилась воинственная сторона Дракулы Бессона — вам сюда. Этот фильм — не о графе-соблазнителе, а о полководце, который вынужден заключить сделку с дьяволом, чтобы спасти свой народ. Меньше романтики, больше битв, мрачных руин, тьмы и пафоса.

Влад Дракула здесь — герой, который отдает душу ради могущественной силы, но старается оставаться человеком. Все это действие снято на колоссальные $100 миллионов и выглядит зрелищно, хоть местами и простовато.

Если хочется больше действия, чем готики, и меньше томных взглядов — этот фильм подойдет идеально.

«Интервью с вампиром» (1994)

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,9

Один из тех фильмов, которые нельзя обойти стороной, если вы любите тему бессмертия и проклятий. Том Круз, Брэд Питт и Кирстен Данст сыграли трио вампиров, каждый из которых по-своему переживает свою вечную жизнь.

Главный герой — Луи, у которого умерла семья, и он принимает предложение Лестата: стать бессмертным… но не без последствий.

Фильм — больше философия, чем хоррор. Он размышляет о смысле существования, о том, как легко потерять человечность, и как сложно не сойти с ума, если живешь вечно. Атмосфера соответствующая — бархат, свечи, кровь, но без трэша. Классика жанра — в хорошем смысле.

«Королева проклятых» (2002)

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,0

Продолжение вампирской темы из вселенной Энн Райс. Здесь главную роль снова играет Лестат — но теперь он не аристократ в бархате, а рок-звезда, который пробуждает из вечного сна Акашу, мать всех вампиров.

Сюжет — смесь эпоса, мифологии и музыкального клипа. Фильм ощущается как наваждение — с затянутыми сценами, глянцевыми образами и полуночной эстетикой. И если вам нравятся странные, стильные истории с темным вайбом — «Королева проклятых» точно зайдет.

Так что, если после «Дракулы» Бессона хочется еще — в этих пяти фильмах вы найдете все, что хочется: любовь, страх, борьбу, бессмертие и красоту тьмы.

