Все еще невероятная красавица: как выглядит онкобольная Заворотнюк

Последние четыре года Анастасия Заворотнюк не появляется на публике. Звезда экрана борется с онкологией и, по данным СМИ, перенесла уже несколько операций и множество курсов химиотерапии. При этом многие поклонники уверены, что проводимые процедуры и тяжелая болезнь изменили внешность артистки.

Как считают поклонники, Заворотнюк потеряла волосы из-за химиотерапии. Также серьезное лечение сказалось и на весе знаменитости, которая, по некоторым данным, передвигается теперь на инвалидной коляске. Из-за этих слухов многие уверены, что вряд ли узнают любимую артистку, но, как оказалось, домыслы вряд ли можно считать правдой.

Дело в том, что Анна Заворотнюк не так давно решила успокоить поклонников. В исключительных случаях она рассказывает в социальных сетях о жизни матери и в этот раз прокомментировала слухи о ее внешности. По словам Анны, фанатам не нужно беспокоиться.

«Она невероятная красавица», — заверяет звезда социальных сетей.

При этом Анна решила не показывать снимки матери и не давать никаких подробностей относительно ее состояния.