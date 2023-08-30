Все еще любимая Миледи: редкое фото Тереховой без прикрас потрясло людей

В последний раз Маргарита Терехова показывала себя публике в 2015 году. После этого выхода в свет она стала затворницей.

Ее успешную карьеру подкосил страшный диагноз. У легенды советского кино обнаружили болезнь Альцгеймера. В 2005 году звезда поставила точку в творческой деятельности.

Сегодня Терехова даже не помнит, что была известной актрисой и режиссером. Знаменитость не узнает близких, окруживших ее любовью и заботой. На днях Маргарите Борисовне исполнился 81 год. По этому случаю ее старшая дочь Анна обнародовала редкие снимки матери, на которых та еще пышет здоровьем.

На черно-белом фото артистка запечатлена без прикрас: здесь нет ни макияжа, ни укладки. Но для своих поклонников Терехова всегда идеал красоты. И сколько бы лет ни прошло, для многих она всегда будет той самой, любимой Миледи.