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Все еще любимая Миледи: редкое фото Тереховой без прикрас потрясло людей

30 августа 2023 07:45
Все еще любимая Миледи: редкое фото Тереховой без прикрас потрясло людей

Актриса страдает от страшной болезни.

В последний раз Маргарита Терехова показывала себя публике в 2015 году. После этого выхода в свет она стала затворницей.

Ее успешную карьеру подкосил страшный диагноз. У легенды советского кино обнаружили болезнь Альцгеймера. В 2005 году звезда поставила точку в творческой деятельности.

Сегодня Терехова даже не помнит, что была известной актрисой и режиссером. Знаменитость не узнает близких, окруживших ее любовью и заботой. На днях Маргарите Борисовне исполнился 81 год. По этому случаю ее старшая дочь Анна обнародовала редкие снимки матери, на которых та еще пышет здоровьем.

На черно-белом фото артистка запечатлена без прикрас: здесь нет ни макияжа, ни укладки. Но для своих поклонников Терехова всегда идеал красоты. И сколько бы лет ни прошло, для многих она всегда будет той самой, любимой Миледи.

Все еще любимая Миледи: редкое фото Тереховой без прикрас потрясло людей

«Такая красавица», «Спасибо, что поделились фото», «Ей нет равных», — пишут интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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