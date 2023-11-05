Все еще капризная принцесса, но с морщинами: Неелова даже в 76 лет очаровательна (фото)

Знаменитой в СССР Марину Неелову сделала «Старая, старая сказка». Молодой актрисе удалось создать на экране образ, весь сотканный из противоречий. Ее принцесса была абсолютной красавицей, но настолько же вредной и капризной, насколько нежной и изящной. С дебютной ролью артистка справилась на ура.

А коллеги Нееловой впоследствии говорили, что царскими манерами звезда обладала и в реальной жизни. У нее то и дело проскакивали в речи мотивы избалованной девочки, а от ее внешности не могли отвести глаз. Известный модельер Вячеслав Зайцев, который работал с актрисой, открыто восхищался ее невероятной энергетикой.

Сейчас экранной принцессе уже 76 лет. Последние годы она не снимается в кино, однако все еще выходит на сцену родного «Современника». Несмотря на то, что лицо Нееловой сплошь покрыто морщинами, она отлично выглядит и кажется значительно моложе своих лет. Этим звезда восхищает поклонников.