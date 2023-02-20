Все еще как девочка: фото нестареющей Воробей поразило народ

Елена Воробей давно прославилась как одна из самых успешных артисток эстрады. Завоевав зрителей своими яркими выступлениями на сцене «Аншлага», она до сих пор продолжает гастролировать и лишь увеличивает число своих фанатов. При этом внимание она привлекает не только талантом, но и яркой внешностью.

Дело в том, что в своих социальных сетях Воробей регулярно делится снимками, которые собирают сотни комплиментов. Например, не так давно она опубликовала кадры с одного из светских вечеров, взбудоражив своих фанатов. Как отметили подписчики, Воробей с годами выглядит все моложе и моложе.

«Красотка», «Вы только молодеете», «Елена, вы как всегда прекрасны», «Никогда бы не подумала, что вам уже больше 50 лет», — удивляются пользователи Сети.

Некоторые же поклонники попытались узнать секрет молодости артистки, но Воробей проигнорировала их вопросы и многочисленные комплименты.