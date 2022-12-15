Все еще хуже: как сейчас выглядит звезда «Давай поженимся!», испугавшая жениха губами в пол-лица

Алекса Девил три раза становилась героиней шоу «Давай поженимся!». Каждый раз звезда социальных сетей искала свою любовь, но не могла добиться результатов, так как отталкивала избранников своей необычной внешностью.

Дело в том, что Алекса — большая поклонница пластической хирургии. Особенно же она любит увеличивать свои губы и скулы, которые после множества процедур выглядят весьма неестественно.

Каждый раз во время участия в шоу ведущие, а также потенциальные женихи давали понять девушке, что с такой внешностью она не сможет покорить мужчин. В последний же раз ее избранник Людвиг не стал скрывать, что был по-настоящему напуган из-за образа Алексы. При этом сама знаменитость предпочла не прислушиваться к этим заявлениям и продолжает посещать кабинеты пластических хирургов.

О своей жизни Алекса рассказывает в социальных сетях, где регулярно публикует собственные снимки. По фотографиям можно заметить, что за прошедшее после участия в шоу время она уже не раз оказывалась на процедурах, а ее лицо подверглось еще большим изменениям. Подобные перемены шокируют ее многочисленных подписчиков, но Алекса не реагирует на возмущенные комментарии.