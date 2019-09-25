«Все думают, что я раздета»: Лолита Милявская разыграла поклонников «откровенным» нарядом (Басков оценил)

55-летняя Лолита Милявская выложила на своей странице видео, смутившее поклонников. Как показалось многим, певица сняла себя полураздетой – в одном комплекте кружевного нижнего белья. Однако это оказалось розыгрышем.

На самом деле на певице надето ярко-желтое неоновое худи, на которое нанесен принт стройного женского тела в белье. Однако рисунок настолько хорошо пришелся к остальным видимым частям тела Лолиты, что это ввело в заблуждение окружающих.

«Я никого не хочу напугать, абсолютно никого. Все прячутся от меня, потому что думают, что я раздета. А я не раздета. Это должно быть новым трендом. Это худи, которое сделано для моего нового клипа», – пояснила Милявская на видео.

Оригинальное худи ввело в заблуждение не только поклонников, но и коллег-артистов.

«Я сначала офигел», – живо выразил свои чувства в комментарии к посту Николай Басков.

Идея с фальш-рисунком очень понравилась Александру Буйнову. «Лолааа, я понял, для следующего клипа попрошу сшить мне трусы с чехлом для хозяйства», – пошутил певец.

Анита Цой же написала, что Лолита скоро станет сама такой худышкой, как на принте. Это не противоречит перспективам, которые Миляская сама себе обозначила.

«Пока шили, мерки ушли, и я уже практически такая, как нарисовано», – поделилась довольная этим фактом Лолита.

Сейчас певица находится в Минске, где снимает новый клип. Съемки начали в 8 утра в ночном клубе, где еще остались следы прошедшей бурной ночи.

«Убит и грязен, как из фильмов Тарантино! Но в кадре не должно быть видно!», – ярко охарактеризовала певица место съемочных работ.