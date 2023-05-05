Все думали, что внук Аллегровой невероятно хорош, но это оказалось не так

Ирина Аллегрова давно стала бабушкой — ее единственному внуку Александру Барсегяну 27 лет. Юноша не связан с шоу-бизнесом, но иногда сопровождал свою звездную бабушку на светских тусовках. И каждый раз оказывался в центре всеобщего внимания.

Барсегян планирует строить карьеру дипломата и держит в тайне свою личную жизнь. Между тем поклонники «шальной императрицы» не сомневаются, что претенденток на сердце такого восточного статного красавца немало. Все думали, что внук Аллегровой похож на итальянца и невероятно хорош собой, но это оказалось не так.

Интернет-пользователи в пух и прах раскритиковали снимок, на котором звездный наследник демонстрирует накачанные мускулы.